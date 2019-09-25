أصدرت مساء اليوم غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة قرارا بالإفراج عن الناشط السياسي كريم طابو ،الذي كان قد تقدم به فريق دفاعه ،الذي تنقل صبيحة اليوم إلى غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة للمرافعة في حق طابو الموقوف منذ أسبوع بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة.

وكان الناشط السياسي كريم طابو قد أودع الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة بولاية تيبازة، بتهمة "إضعاف معنويات الجيش " المحددة في المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، قيد التأسيس أعلن عن توقيف زعيمه كريم طابو في العاصمة ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضيين عندما كان يتجول في العاصمة.

وكان فريق دفاع طابو كان قد أعرب صبيحة اليوم عن تفاؤله بالإفراج عن الناشط السياسي كريم طابوا وهو ما أكده المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي بعد المرافعة .