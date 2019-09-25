أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي اليوم الأربعاء بإيداع مدير المؤسسة الإستشفائية المتخصصة (الأم-الطفل) "بشير بالناصر" بالوادي، الحبس المؤقت رفقة خمسة عمال آخرين بدار الولادة التي كانت مسرحا لحادث نشوب حريق أودى بحياة 8 أطفال رضع، حسبما أفاد مصدر قضائي.

و يتعلق الأمر بكل من المنسقة المكلفة بتسيير دار الولادة التابعة لذات المؤسسة الإستشفائية ومدير المناوبة والمكلفة بالمراقبة الطبية ورئيس مصلحة طب الأطفال حديثي الولادة وعون صيانة، كما أشير إليه .

وقدم المتهمون في هذه القضية من قبل الشرطة القضائية بأمن الولاية أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة الوادي وهم متابعين بجنحتي «الإهمال والتسيب والقتل الخطأ"، وفق ذات المصدر.

و يأتي تقديم عمال بقطاع الصحة إلى العدالة بعد فتح تحقيق قضائي وأمني في حادث وفاة ثمانية رضع بدار الولادة بشير بالناصر بحي 17 أكتوبر بالوادي التابعة للمؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم-الطفل (ثلاثة توفوا نتيجة حروق وخمسة بالاختناق)، حيث تعود أسباب الحريق حسب التحقيقات الأولية إلى اندلاع شرارة كهربائية مصدرها جهاز طرد البعوض.

و كانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت أن الحريق الذي نشب في حدود الساعة 03 سا و52 د صباحا قد تسبب في وفاة 8 أطفال رضع بين محترقين ومختنقين بدخان الحريق في حين تم إنقاذ 76 شخصا (11 رضيعا و 37 امرأة و 28 عاملا وعاملة بالمستشفى.