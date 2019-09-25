ألقت مصالح أمن ولاية تيزي وزو، اليوم الأربعاء، القبض على عدة أشخاص مشتبه فيهم بوقوفهم وراء أعمال الشغب التي شهدها ملعب أول نوفمبر قبيل نهاية المباراة التي جمعت "الكناري" بشباب بلوزداد مساء أمس الثلاثاء .

هذا ما أفادتنا به مصادر مطلعة بتيزي وزو التي لم تكشف لنا عن عدد الأشخاص الموقوفين .

حسب محدثنا فإن مصالح أمن ولاية تيزي وزو بصدد استغلال الصور الملتقطة بواسطة كاميرات المراقبة لملعب أول نوفمبر بتيزي وزو والصور الأخرى التي بحوزتها للتعرف عن الأشخاص الذين تسببوا وشاركوا في أعمال الشغب لتقديمها للعدالة خلال الأيام القليلة القادمة، مما يعني أن عدد الموقوفين سيرتفع خلال الساعات القادمة.

للتذكير، فقد شهدت مباراة شبيبة القبائل شباب بلوزداد أحداث شغب واقتحام أرضية الميدان مما دفع بحكم اللقاء لإعلان نهاية المباراة قبل نهاية وقتها الرسمي و التي لحسن الحظ لم تخلف سقوط الأرواح أو إصابة أي شخص بجروح.