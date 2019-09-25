قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيحاسب لأنه لا أحد فوق القانون، وذلك عقب إعلانها فتح تحقيق رسمي لعزل ترامب، على خلفية مزاعم حول لجوء الرئيس إلى قوى خارجية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.

وقالت بيلوسي ، في تصريحات للصحفيين اليوم أوردتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية، إن "رئيس الولايات المتحدة انتهك مسؤولياته الدستورية، فقد طلب من حكومة أجنبية مساعدته في حملته السياسية على حساب أمننا القومي، علاوة على تقويض نزاهة انتخاباتنا"، مضيفة أن "هذا لا يمكن قبوله، سيحاسب. فليس هناك من هو فوق القانون".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شجع مرارا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على العمل مع محاميه الخاص رودي جولياني، والنائب العام الأمريكي وليام بار لإجراء تحقيق بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن ونجله هانتر، وذلك بحسب مذكرة نشرها البيت الأبيض صباح اليوم حول مضمون مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي تمت في جويلية الماضي.

وفي أعقاب المذكرة التي نشرها البيت الأبيض، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم أنه لم يمارس ضغطا من أي نوع على نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي.

وقال ترامب ، في كلمة مقتضبة نقلها تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي: "إن الخطاب الذي كشف فحوى مكالمته مع نظيره الأوكراني كان خطابا وديا ولم ينطو على أي ضغط وأن جزءا من اللائمة تقع على الأخبار الكاذبة وعلى المراسلين الفاسدين".

وأضاف "إن الرئيس الأوكراني صرح بنفسه في بيان له أنه لم يكن هناك أي ضغط عليه"، مشيرا إلى أنه يريد رؤية جميع البلاد تساعد أوكرانيا وليس الولايات المتحدة فقط.

وأشار إلى أن الديمقراطيين هم من ذهبوا للقاء الرئيس الأوكراني وطلبوا منه دعمهم وعدم التعامل مع الجمهوريين كأن الأمر حرب سياسية، قائلا : "كان يتعين عليهم عدم القيام بذلك".