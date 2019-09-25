من المهم أن تعرف كيف تنسخ هاتفك الأندرويد احتياطياً إلى جهاز الكمبيوتر، خاصة إذا كنت تخزّن معلومات أو ملفات مهمة عليه.



كيفية نسخ هاتف أندرويد احتياطياً عبر USB أو Wi-Fi



إذا كان ما يعنيك هو الصور، ومقاطع الفيديو، وغيرها من الملفات المخزنة على هاتفك الأندرويد، سوف يكون نقلها عبر USB أسهل طريقة ممكنة.



لا يحتاج الأمر إلى أي تطبيق ولا يستغرق إلا دقائق معدودة.



أما الطريقة البديلة لنقل الملفات، فهي تثبيت تطبيق Wi-Fi FTP Server على هاتفك.

عند تشغيل التطبيق، سوف تتمكن من الاتصال بهاتفك عبر أي متصفح FTP على جهاز الكمبيوتر.



وباستخدام أي طريقة تعجبك، يمكنك نقل الملفات من هاتفك الأندرويد إلى جهاز الكمبيوتر للحفاظ عليها. ننقل الخطوات عن موقع Life Wire في ما يلي:



1. شغّل جهاز الأندرويد. واستخدم كابل USB الذي يأتي مع الهاتف، قم بتوصيل طرف USB في جهاز الكمبيوتر والطرف الآخر في هاتفك.



2. سوف تحتاج للسماح بتصحيح أخطاء USB. لفعل ذلك، اذهب إلى الإعدادات > خيارات المطور وانقر إما على تصحيح أخطاء USB أو تصحيح أخطاء أندرويد.



إرشادات: إذا لم تر خيارات المطور، انقر على الإعدادات > النظام > عن الهاتف، ثم انقر على رقم الإنشاء سبع مرات.



3. تحقق من الإشعارات وانقر على عنصر USB للمزيد من الخيارات، ثم انقر على نقل الملفات.



4. سوف ترى جهاز الأندرويد يظهر بين الأجهزة المتاحة للتصفح في مستكشف ملفات ويندوز، ويسمح لك بنسخ الملفات من هاتف الأندرويد إلى جهاز الكمبيوتر.



انتبه: نسخ كل من الصور ومقاطع الفيديو والملفات يدوياً من هاتفك طريقة جيدة لحفظ البيانات، ولكنها لن تحفظ جهات الاتصال، والرسائل النصية، وغيرها من العناصر التي قد ترغب في نسخها احتياطياً أيضاً. كما يلزمك ذلك أن تتذكر دائماً نسخ الملفات الجديدة احتياطياً.

نسخ احتياطي لهاتف أندرويد على الكمبيوتر



إذا أردت نسخاً احتياطياً كاملاً لهاتفك الأندرويد، فإن الطريقة الأفضل هي تثبيت تطبيقات تتعامل بشكل كامل مع النسخ الاحتياطي للأندرويد.



أحد أفضل تطبيقات النسخ الاحتياطي للأندرويد هو Dr.Fone، الذي يتيح لك إجراء نسخ احتياطي كامل أو استعادة جهازك الأندرويد، أو يمكنك نسخ بيانات معينة احتياطياً من هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر.



1. تنزيل وتثبيت Dr.Fone على جهاز الكمبيوتر.



2. بمجرد تثبيت Dr.Fone، سوف يوجهك إلى الاتصال بهاتفك إذا لم يكن متصلاً بالفعل. اتبع التعليمات المذكورة بالأعلى لتمكين إصلاح أخطاء USB لينجح الاتصال.



3. بمجرد الاتصال بالبرنامج، سوف ترى نافذة للاختيار بين النسخ الاحتياطي أو استعادة هاتفك الأندرويد. لإجراء أول نسخ احتياطي لجهازك الأندرويد إلى جهاز الكمبيوتر، اختر النسخ الاحتياطي.



4. سوف يفتح لك نافذة جديدة يمكنك فيها اختيار محتويات هاتفك التي ترغب في نسخها احتياطياً. يختار البرنامج كل الخيارات افتراضياً، ولكن يمكنك إلغاء تحديد أي منها كما تشاء.



مهم: سوف تحتاج إلى باقة مدفوعة لنسخ بيانات التطبيقات احتياطياً.



5. عند الانتهاء من اختيار العناصر التي تريدها، اختر النسخ الاحتياطي لبدء عملية النسخ الاحتياطي. سوف ترى حالة نسخ الجهاز لتلك المحتويات إلى جهاز الكمبيوتر.



6. بمجرد اكتمال النسخ الاحتياطي، يمكنك اختيار إما عرض سجل النسخ الاحتياطي أو فتح موقع النسخ الاحتياطي. في هذه المرحلة، يكون النسخ الاحتياطي قد اكتمل وجاهزاً لاستعادته في أي وقت تحتاج إليه.



7. عندما تحتاج إلى استعادة النسخ الاحتياطي، افتح قائمة سجل النسخ الاحتياطي، اختر أحدث نسخ احتياطي حسب التاريخ، ثم اختر التالي لبدء عملية الاستعادة.



8. تمتاز عملية الاستعادة من خلال Dr.Fone بالسرعة والبساطة، مثل عملية النسخ الاحتياطي.



انتبه: هناك خاصية إضافية رائعة في تطبيق Dr.Fone، وهي إمكانية ربط التطبيق بالنسخ الاحتياطي التلقائي لجهازك على iTunes، أو iCloud، أو Google Cloud واستخدام تطبيق Dr.Fone لاستعادة النسخ الاحتياطي من أي منهم.



نسخ احتياطي لهاتف أندرويد باستخدام موارد أخرى



فيما يلي برامج أخرى مجانية، مثل Dr.Fone، تتيح لك النسخ الاحتياطي بسرعة من هاتفك الأندرويد وإجراء استعادة سريعة للنسخ الاحتياطي عندما تحتاج إليه.



Syncios Android Backup Manager: يأتي هذا البرنامج المجاني بخصائص كاملة تتيح لك نسخ كل شيء احتياطياً؛ بما في ذلك جهات الاتصال، والتطبيقات، والرسائل النصية. ويعمل على الغالبية العظمى من أجهزة أندرويد.



SyncDroid Android Manager: يعمل هذا البرنامج على مزامنة أجهزة أندرويد مع أجهزة كمبيوتر ويندوز. يمكنك توصيلهما باستخدام USB أو شبكة Wi-Fi، ويتضمن النسخ الاحتياطي كل الأمور المهمة التي تريد حفظها.



ApowerManager: يختلف أسلوب النسخ الاحتياطي قليلاً مع هذا البرنامج. سوف تحتاج إلى نسخ ملفاتك احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة SD من أجل نقلها إلى جهاز الكمبيوتر. ويعمل كذلك على أجهزة iOS.



ROM Manager: تطبيق أندرويد يتيح لك حفظ النسخ الاحتياطية تلقائياً من ذاكرة القراءة فقط (ROM) إلى بطاقة الذاكرة SD. ويتضمن ذلك كل شيء على جهازك الأندرويد، وذاكرة القراءة فقط (ROM) الكاملة، وكل إعداداتك.



Backup Your Mobile: تطبيق أندرويد يتيح لك النسخ الاحتياطي والاستعادة لجهات الاتصال، والرسائل، وإعدادات النظام، وكل سجلات المكالمات وكلمات مرور شبكات Wi-Fi إلى بطاقة الذاكرة SD أو ذاكرة الجهاز. ويعد بديلاً لتخزين النسخ الاحتياطية على حسابات التخزين السحابية مثل Dropbox، أو OneDrive.