أشار بيان للوزارة الأولى فيما يخص الإجراءات وا لأحكام التشريعية والجبائية الرئيسية المقترحة في مشروع قانون المالية 2020 والذي صادقت عليه اليوم، أن السيارات المسوح استيرادها يشترط أن تكون ذات محركات بنزين، وتتم العملية على نفقة المواطنين الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا، وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها.



مجلس الوزراء خلص الى إستحداث 4 أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن للمؤسسات الناشئة.



وحسب قرارات مجلس الوزراء تمت الموافقة على خلق 4 مناطق إقتصادية تتمثل يمايلي:



مناطق اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية بالجنوب.



مناطق اقتصادية لتطوير التكنولوجيات العالية.



مناطق اقتصادية لتطو ير التجارة اللوجيستية والخدمات.



مناطق صناعية مندمجة.



وأوضح بيان مجلس الوزراء إن الهدف من خلق مناطق إقتصادية ترشيد النفقات العمومية.