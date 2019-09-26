أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي اليوم الاربعاء بإيداع ممرضة من جنسية كوبية الحبس المؤقت في حادثة وفاة ثمانية رضع حديثي الولادة بدار الولادة بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة (الام والطفل) بشير بالناصر, حسب مصادر قضائية.

ووجه قاضي التحقيق للرعية الكوبية جنحتي "الاهمال والتسيب والقتل غير العمدي" باعتبارها كانت تزاول مهامها صباح الحادثة بجناح حديثي الولادة, كما أوضحت نفس المصادر.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي قد أمر في وقت سابق اليوم بإيداع مدير المؤسسة الإستشفائية المتخصصة, الحبس المؤقت رفقة خمسة عمال آخرين بدار الولادة اثر وقوع الحادث.

و كانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت أن الحريق الذي نشب أمس الثلاثاء في حدود الساعة 03 سا و52 د صباحا قد تسبب في وفاة 8 أطفال رضع بين محترقين ومختنقين بدخان الحريق في حين تم إنقاذ 76 شخصا (11 رضيعا و 37 امراة و 28 عاملا وعاملة بالمستشفى).

و حسب التحقيقات الأولية فان الحريق نشب جراء شرارة كهربائية صادرة من جهاز طارد البعوض.