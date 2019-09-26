انطلقت عملية بيع التذاكر الخاصة بالمباراة الودية التي ستجمع المنتخب الجزائري لكرة القدم بنظيره الكولومبي في 15أكتوبر القادم بملعب "بيير موروا" (ليل ـ فرنسا) أمس الأربعاء، حسب ما أعلنت عنه إدارة المنشأة الرياضية عبر موقعها الرسمي.

البيع يكون عبر الأنترنت على موقع ملعب "بيير موروا" www.stade-pm.com (ليس في الأكشاك) و في شبكات التذاكر المعتادة، حسب ما أكده نفس المصدر، حيث تتراوح الأسعار ما بين 20 أورو لتذكرة من صنف 5 و 75 أورو لصنف 1.

ويتزامن هذا اللقاء، الذي سيجري على الساعة (00: 21 بالتوقيت المحلي، 00: 20 بالتوقيت الجزائري)، وعودة المنتخب الوطني الجزائري للأراضي الفرنسية بعد غياب دام 11 سنة حيث كان آخر لقاء له ضد مالي في 18 نوفمبر 2008 بمدينة روان.

ومن المتوقع أن يحضر أنصار "الخضر" من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا بقوة لمتابعة المباراة، حسب المنظمين، الذين ينتظرون كذلك توافد عدد معتبر من أنصار المنتخب الكولومبي.

وقبل لقاء كولومبيا، سيواجه رفاق الحارس مبولحي وديا كذلك منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الخميس 10 أكتوبر على الساعة 45: 20 بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة.

المواجهتان تدخلان في إطار تحضيرات أبطال إفريقيا لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 ضد كل من زامبيا وبوتسوانا في نوفمبر المقبل.