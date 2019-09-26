دعا المجلس الإسلامي الأعلى، المواطنين إلى "التمسك " بقواعد الحوار وآدابه بهدف الحفاظ على وحدة الأمة وأمنها وإيجاد حلول "ناجعة للمشكلات الطارئة ".

جاء في بيان توج أشغال الدورة العادية الـ 69 للمجلس، يوم الأربعاء أن "الإصلاح بين الناس والتقريب بينهم هي وظيفة الأنبياء والمرسلين وطريقة العلماء الربانيين والقادة المصلحين الذين أمرهم الله بنشر السلام والتوفيق بين الناس حتى لا تتعارض مصالحهم وأهواءهم وحتى يبقى المجتمع قوي الأركان ومتماسك وهو مافتئ المجلس وأعضائه يجتهدون في القيام بواجبهم الشرعي والوطني في هذا الاتجاه ".

وأضاف ذات المصدر أنه لا يتسنى تحقيق هذه الأهداف، إلا إذا " تمسك المواطنون المخلصون بقواعد الحوار وآدابه والغاية من الحوار في جميع الحالات والقضايا هي وحدة الأمة وسلامتها وأمنها وإيجاد حلول "ناجعة للمشكلات الطارئة" .

وأبرز المجلس أن السبيل " الأمثل " للإصلاح المأمول هو "تمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها وتحقيق التقارب بالحوار الجاد وفق شروط موضوعية " لأن بـ"الحوار يكون التفاهم ويسود التعاون وتتلاقى الآراء وتتقارب الرؤى".

وحث المجلس على ضرورة "انتهاج أفضل السبل المتاحة للقضاء على العوائق التي تحط من قدر المواطن وتحرمه من حقوقه وتمنعه من تسخير طاقاته" لكي يكون الحوار"مثمرا" وكذا استغلال إمكانياته وقدراته مشددا على ضرورة "توجيه الحوار نحو غاياته في حماية الوطن وخدمة المجتمع ورعاية مصالحه ومكوناته والحفاظ على مقومات وحدته وانسجامه ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار"، كما دعا بهذه المناسبة إلى ضرورة "العمل بجهد " لإحياء قيم الإسلام ومبادئ نوفمبر 1954 .

وذكر المجلس أنه "لا صلاح لأمرنا إلا بتغيير ما بأنفسنا " مبرزا أن " التغيير المنشود تبدأ خطواته الأولى بتصحيح الانحرافات والتصالح مع الذات " وكذا " بالعمل لبناء مستقبل على أسس متينة وقواعد صحيحة " ترتكز على " القيم الروحية والوطنية التي كان التحامها سر تماسك شعبنا عبر الأجيال لاسيما في أوقات المحن والشدائد في عهد الاحتلال " .

وحث المجلس في الأخير على ضرورة " مضاعفة الجهود لإخراج شعبنا في أقرب الآجال من ظلمات الخوف وأضرار الصراعات إلى نور الأمن والرخاء والاطمئنان " حتى يعود المجتمع إلى " وضعه الصحيح أسرة واحدة يسودها الوئام والانسجام".