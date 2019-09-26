كشف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة، اليوم الخميس، أن عملية التسجيل لاقتناء سكنات الترقوي المدعم LPAعبر بلديات العاصمة ستكون في الفاتح من أكتوبر.

وأعلن الوالي المنتدب عبر منشور في "فايسبوك"، "أن عملية التسجيل لاقتناء سكن ترقوي مدعم LPA ستكون بداية من تاريخ 1 أكتوبر إلى غاية 30 أكتوبر 2019 على الموقع الإلكتروني لولاية الجزائر: http://lpa.wilaya-alger.dz.

وأضاف ذات المصدر، أن على الراغبين في التسجيل تفحص الموقع الإلكتروني و ملأ استمارة المعلومات الموحدة كل حسب بلدية إقامته.