أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، بالشلف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، حسبما أورد اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

من جهة أخرى أضاف ذات البيان، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي وبالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من بسكرة وسطيف، أوقفت شخصين وضبطوا شاحنتين و 68 قنطارا من مادة التبغ، في حين تم توقيف تاجري مخدرات بحوزتهما 4.260 كيلوغرام من الكيف المعالج بوهران.



وببرج باجي مختار، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 6 مولدات كهربائية و4 مطارق ضغط، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتندوف، مهربين وضبطوا شاحنة محملة بـ 1000 وحدة من المواد الصيدلانية.



وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل بوهران، من إنقاذ 14 مهاجرا غير شرعي كانوا على وشك الغرق على بعد 15 ميلا بحريا شمال غرب رأس كاربون، في حين أحبطت وحدات أخرى لحراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 33 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف وعين تموشنت. كما تم توقيف 35 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غرداية والنعامة.