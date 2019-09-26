توفي ستة عشر(16) شخصا وجرح 325 آخرون في 279 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال أسبوع.

وأوضح اليوم الخميس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه و بالمقارنة بالإحصائيات المسجلة الأسبوع الماضي فإن

حصيلة الأسبوع المنصرم (17 - 23 سبتمبر الجاري) عرفت حوادث المرور ارتفاعا محسوسا قدر بـ (+50) حادثا، كما ارتفع عدد الجرحى بـ (+55) حالة وعدد الوفيات بـ (+08) حالات.

أما عن أسباب الحوادث فتعود -حسب ذات المصدر - بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95% ونتيجة الإفراط في السرعة بالإضافة إلى المناورات الخطيرة والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة. وفي هذا الصدد تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع ضرورة احترام قانون المرور خصوصا في ظل التقلبات الجوية التي تعرفها البلاد.