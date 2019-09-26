كشف رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، أن قطاع البناء والأشغال العمومية فقد 100 ألف منصب شغل منذ بداية الأزمة السياسية في الجزائر.

وخلال ندوة صحفية بقصر المعارض، أمس الأربعاء، تم الحديث عن سبل تصدير 20 بالمائة من إنتاج الإسمنت نحو الخارج.

وأوضح المتحدث، أن عشرين شركة وطنية تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية إلى جانب قطاع التأمينات ستكون حاضرة في لقاء نهاية السنة للبحث عن حلول كفيلة لتنشيط قطاع الإسمنت وتصدير 20 بالمائة منه للخارج.

من جهته، اعتبر مدير الشؤون العامة والاتصال بشركة لافارج الجزائر أن السوق الجزائرية منتجة لكن الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر أثرت جزئيا على الطلب على مادة الإسمنت محليا، مقدرا هذا التراجع بـ 15 إلى 20 بالمائة.