دخل الطاقم الطبي وشبه الطبي بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة "الأم-الطفل" بشير بالناصر بالوادي، اليوم الخميس، في إضراب عام عن العمل على خلفية الحريق الذي أودى بحياة ثمانية رضع بذات المؤسسة الصحية يوم الثلاثاء الماضي.

ونظم المضربون البالغ عددهم أزيد من 150 عاملا وقفة احتجاجية في بهو هذا المرفق الطبي ورفضوا تقديم أدنى الخدمات الصحية إلى المرضى مما تسبب في شلل تام للخدمات وذلك تضامنا مع زملائهم الذين أودعوا الحبس المؤقت على ذمة التحقيق القضائي بشأن تبعات الحادث الأليم.

ورفع المحتجون من ممرضين وأطباء عامين وأخصائيين لافتات يطالبون فيها "بالإفراج عن زملائهم" و"معاقبة المتسببين المباشرين" في حادث الحريق ورددوا شعارات تنادي "بالحرية للمسجونين من زملائهم"، وضرورة فتح تحقيق إداري معمق

كفيل بالكشف عن ملابسات الحادث وأن زملائهم- حسبهم- غير مسؤولين عن الحريق الذي وقع بدار الولادة.

للتذكير فقد تم، أمس الأربعاء، إيداع سبعة عمال الحبس المؤقت بجنحتي الإهمال والقتل الخطأ على خلفية الحريق الذي نشب بدار الولادة بحي 17 أكتوبر بمدينة الوادي .