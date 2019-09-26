حجزت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية سوق أهراس خمس (5) سيارات وشاحنتين (2) و41 ملفا قاعديا لمركبات وذلك عقب تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط في مجال تزوير الملفات القاعدية للسيارات حسب ما ورد اليوم الخميس في بيان إعلامي لذات المجموعة.

وأوضح البيان أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة واستغلالا لمعلومات مؤكدة وردت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني مفادها وجود شبكة تقوم بتزوير الملفات القاعدية للسيارات، وبناء على تعليمات النيابة، فتحت ذات الفصيلة تحقيقا معمقا في القضية.

وأسفر التحقيق عن تفكيك هذه الشبكة التي كانت تنشط على مستوى ولايات شرق البلاد وحجز 5 سيارات وشاحنتين و41 ملفا قاعديا لمركبات إلى جانب توقيف 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 سنة فيما يظل شخصان 2 في حالة فرار.

وقدم مساء أمس الأربعاء الموقوفين الـتسع أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس لارتكابهم جناية "تكوين جمعية أشرار" و"التهريب والتزوير في محررات رسمية" و"إساءة استغلال الوظيفة"، والذي أحالهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة حيث تم إيداع 5 منهم الحبس المؤقت و وضع 4 منهم تحت الرقابة القضائية.