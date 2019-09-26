أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، اليوم الخميس ببشار أن القيادة العليا للجيش ستتخذ في القريب العاجل كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل في "جو من الطمأنينة والسكينة".

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه في زيارة له إلى الفرقة الـ 40 مشاة ميكانيكية بالناحية العسكرية الثالثة، ألقى الفريق ڤايد صالح كلمة توجيهية، أعلن فيها أن "القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ستتخذ، في القريب العاجل، كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي في جو من الطمأنينة والسكينة وفي أحسن الظروف الأمنية".

وأوضح أن "التحضيرات الجارية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي حـدد موعدها كما تعلمون جميعا في 12 من شهر ديسمبر القادم، قد انطـلقت فعليا وميدانيا عبر الحرص على توفير كافة الشـروط اللازمة والعوامل الملائمة للـسيرالحسن لهذا الاستحقاق المصيري في حياة الأمة، من خلال تكـييف القانون العضـوي للانتخابات وتعـديله بمـا يتمـاشى والطموحات المـشروعة لشعبنـا الأبي وكـذا إنشاء السلطة الوطـنية المسـتقلة للانتخابات، الذي يعتبر حدثا بارزا في مسارالخروج من الأزمة".

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم منح هذه السلطة "كافة الصلاحيات التي تخولها التكفل، دون سواها، بجميع مراحل العملية الانتخابية، وهو أمر تعيشه بلادنا لأول مرة، ويعتبر قفزة نوعية في مسار البناء الوطني تضفي المزيد من المصداقية والشفافية على العملية الانتخابية".

و نوه الفريق ڤايد صالح "بروح المسؤولية والالتزام المخلص الذي تحلى به طاقم هذه السلطة، بما يجعل من هذا الموعد الانتخابي الهام محطة أساسية ينتظرها الشعب الجزائري بحماس وسيكون هذا الموعد التاريخي عرسا للجزائر ولأبنائها المخلصين، على درب الحل الدستوري للخروج من الأزمة". وتابع قائلا "وفي هذا الصدد تحديدا، يبرز تمسكنا الدائم بالمسار الدستوري وحرصنا على الاحترام الكامل والوافي لقوانين الجمهورية، وخط سيرنا الذي لم ولن نحيد عنه إطلاقا مهما كانت الظروف والأحوال، لأنه المسلك الوحيد الآمن الذي تتحقق به الغايات الكبرى المنشودة ويتوقف عليه مستقبل البلاد".