أنقذ حراس السواحل، اليوم الخميس، ثلاثة أشخاص من جنسية أجنبية بعرض البحر قبالة ساحل الغزوات(ولاية تلمسان)، حسبما علم من هذا السلك الأمني.

كان الأشخاص الثلاثة على متن دراجة مائية (جيت سكي) وتم إنقاذهم من قبل حراس السواحل اليوم في حدود السادسة صباحًا على بعد أكثر من 50 ميلًا بحريًا بعرض البحر قبالة ساحل الغزوات"، يوضح ذات المصدر.

و بعد عملية الإنقاذ، تلقى هؤلاء الأشخاص الإسعافات الأولية ليتم نقلهم وفقًا للإجراءات المعمول بها إلى ميناء الغزوات قبل تسليمهم إلى فرقة الدرك الوطني.