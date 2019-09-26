تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بوهران، اليوم الخميس، من ضبط 11 مرشحا للهجرة غير الشرعية شمال رأس الإبرة (كريشتل)، حسبما علم لدى هذا السلك الأمني.

وقد حاول هؤلاء الأشخاص من بينهم قاصر المغامرة على متن قارب. وتم اعتراضهم اليوم على الساعة 07:30 صباحا شمال رأس الإبرة من قبل حراس السواحل الذين كانوا يقومون بدورية في البحر.

وقد تم تسليم هؤلاء المرشحين للهجرة السرية إلى مصالح الدرك الوطني بعد القيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن.