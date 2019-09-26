أوقفت مصالح الأمن، الناشط السياسي، كريم طابو، بعد أقل من 24 ساعة من استفادته من الافراج المؤقت.

أكد المحامي والحقوقي، مصطفى بوشاشي في تصريح لموقع "هوفينغتون بوست الجزائر"، أن زوجة المنسق الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، قيد التأسيس، اتصلن به صباحا وأعلمته أن رجال أمن بالزي المدني أوقفوا زوجها مجددا بعد ساعات قليلة من استفادته من الرقابة القضائية عقب ايداعه الحبس يوم 11 سبتمبر الفارط.

ويجهل لحد الساعة أسباب اعادة اعتقال الناشط السياسي.