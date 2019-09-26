سيتم غلق نفق الجباحية بولاية البويرة يوم الأحد 29 سبتمبر الجاري، بشكل مؤقت والسير بالتناوب وذلك حسب ماأعلنت عنه الجزائرية للطرق السيارة.



وأوضح المصدر، اليوم الخميس، أن الغلق سيتم ابتداء من الساعة العاشرة مساء الى الساعة الخامسة صباحا بسبب انطلاق المرحلة الأخيرة لأشغال تجهيزه.



وسيتم التحويل المؤقت لحركة السير باتجاه البويرة نحو الجزائر وهذا نحو الطريق الوطني رقم 5 عبر رابط وادي الرخام والعودة مجددا إلى الطريق السيار عبر محول الجباحية.



أما بخصوص الاتجاه من الجزائر العاصمة نحو البويرة فسيتم تحويل حركة السير نحو الأنبوب ت 2 للنفق، وفق ذات المصدر.