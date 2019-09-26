أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة اليوم الخميس ببلدية تيمياوين بالمقاطعة الإدارية الحدودية برج باجي مختار عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 50 مليار دج لصيانة شبكة الطرقات سيما بمناطق الجنوب.



وأوضح الوزير على هامش تفقده أشغال الترميمات الكبرى للأضرار الناجمة عن الفيضانات بالطريق الوطني رقم 6 في إطار الزيارة التي شرع فيها إلى الولاية " أن الحكومة صادقت على رصد مبلغ مالي بقيمة 50 مليار دج لأشغال صيانة شبكة الطرقات سيما بمناطق جنوب الوطن ".



و"سيسمح هذا البرنامج الذي سيشرع في تجسيده مع حلول السنة المقبلة ويمتد على مدى ثلاث سنوات بإعادة الاعتبار وعصرنة العديد من مقاطع الطرقات بولايات الجنوب التي تعرضت لتصدعات" مثلما أضاف كورابة.