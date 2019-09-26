سحب إلى غاية اليوم الخميس, 80 راغبا, في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل, استمارات اكتتاب التوقيعات, حسب ما علم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.



وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة, علي ذراع, أنه من ضمن الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة مسؤولو أحزاب كرئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري, بلقاسم ساحلي, رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس , رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد, رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي, رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة, بالإضافة الى رئيسي حزبي التجمع الجزائري و الجزائر للرفاه على التوالي علي زغدود و مراد عروج.



ومن ضمن الشخصيات التي سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات بصفتهم مرشحين أحرار الوزير الاول الاسبق عبد المجيد تبون و الرئيس الاسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية, رابح بن شريف الى جانب 3 مترشحات.

