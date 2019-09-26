أودى أصطدام سيارة سياحية بشاحنة وقع عشية اليوم الخميس على الطريق الوطني رقم 18 ب بالمكان المسمى وادي الشعير في إقليم بلدية السواقي جنوب شرقي المدية بحياة شخص عمره 32 سنة وإصابة إثنين أخرين بجراح متفاوتة،تم نقلهم إلى المستشفى من قبل أعوان الحماية المدنية .فيما أصيب أربعة آخرون في حادث أخر على الطريق الوطني رقم واحد في آصطدام تتابعي لأربع سيارات بالمكان المسمى الجباسة بالمخرج الشمالي لعاصمة الولاية أحيلوا إلى مستشفى المدينة ،كما سجلت إصابة ثلاثة أشخاص في حادث مرور آخر في اليوم ذاته بإقليم بلدية تافراوت، تمت إحالتهم من قبل أعوان الحماية المدنية إلى عيادة شلالة العذاورة.