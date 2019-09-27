قررت لجنة الانضباط للرابطة المحترفة لكرة القدم، المجتمعة يوم الخميس، معاقبة شبيبة القبائل بأربع مباريات بدون حضور الجمهور من بينها اثنان خارج الديار ومنح النقاط الثلاث لشباب بلوزداد بنتيجة (3-0) بسبب الأحداث التي اندلعت بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو يوم الثلاثاء، مباشرة بعد تسجيل الفريق الزائر الهدف الثالث.

وبالإضافة لذلك، فقد تم أيضا فرض غرامة مالية على النادي القبائلي تقدر بـ 200.000 دينار جزائري، مع تعويض كل الخسائر المادية التي وقعت بالملعب. كما ستحرم الشبيبة من حقوق البث التلفزيوني للقاء أمام شباب بلوزداد.

وكان اللقاء قد توقف في الدقيقة الـ 81 من عمر اللقاء بعد اجتياح الجماهير لأرضية الميدان عقب تسجيل الفريق الضيف شباب بلوزداد للهدف الثالث.

فبعد الهدف المباغت الذي سجله فريق شباب بلوزداد عن طريق عادل جرار في الدقيقة العاشرة، لم يتمكن فريق الشبيبة من العودة في النتيجة بالرغم من المساندة المطلقة لمناصريه، الأمر الذي أثار غضب هؤلاء المناصرين خاصة بعد إضافة المهاجم حمزة بلحول لهدفين لأبناء "لعقيبة" في الدقيقتين الـ 74 و 77 .

وعليه، قام بعض المناصرين ابتداء من الدقيقة الـ 87 في اقتحام السياج الأمني للملعب واجتياح أرضية الميدان ما أجبر الحكم على توقيف المقابلة لعدة دقائق. وأمام هذه الوضعية وعدم عودة الهدوء وعدم توفر الشروط الأمنية اللازمة لمواصلة المقابلة، قرّر حكم المقابلة قموح الإعلان عن نهاية المواجهة.

ومن جهة أخرى، قررت اللجنة معاقبة لاعب شباب بلوزداد سفيان بوشار، بمباراتين ابتداء من 26 سبتمبر وغرامة مالية تقدر بـ 100.000 دينار بعد تصرفاته ومغادرته للمنتخب الوطني المحلي.