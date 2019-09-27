كشف وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، يوم الخميس بالجزائر، أن شركات كبرى ستمول الرياضة الجزائرية، بطريقة ممنهجة وعلمية، غير أنها ستركز دعمها أكثر على مجال التكوين، مضيفا أن الحكومة ستعلن عن هذه الإجراءات قريبا، بعد الانتهاء من وضع آخر اللمسات.

وصرح برناوي, على هامش عملية تنصيب الرئيس الجديد للمرصد الوطني للرياضة بمركز الصحافة في ملعب 5 جويلية الأولمبي "هناك شركات كبرى ستدخل عالم الرياضة، بطريقة ممنهجة وعلمية، لكنها ستمول التكوين بشكل كبير. نحن في آخر اللمسات وسنلتقي برئيس الفاف، خير الدين زطشي، في الأيام القليلة المقبلة، لضبط كل الأمور لكي تخرج هذه الإجراءات الى العلن".

وأضاف "ستعلن الحكومة قريبا، على لسان الوزير الأول نور الدين بدوي، عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بتمويل الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا سيما الأندية المحترفة، وذلك بالتشاور مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) لكن دون التدخل في صلاحيات هذه الأخيرة".

وحسب الوزير، فإن هدف الشركات سيتركز على التكوين، من أجل صنع لاعبين كبار في المستقبل، مثلما تقوم به أكاديمية بارادو. وقال أيضا "سندعم التكوين لأنه مفتاح النجاح للرياضة، مثلما تقوم به أكاديمية بارادو، التي باتت مثال يحتذى به في تكوين أحسن اللاعبين بأقل مصاريف، وكسب مداخيل كبيرة من خلال صفقات انتقالهم إلى الاندية الوطنية والأوروبية، كما تمكنوا من تحقيق نتائج جيدة، والدليل احتلال الفريق للمركز الثالث في الموسم الماضي وهو الآن يتألق في المنافسة القارية دون انتداب أي لاعب".

واختتم برناوي "على الشركات التي ستدخل عالم الرياضة أن تقتدي بأكاديمية بارادو لتكون مثالا للنجاح ونتمنى لكل الأندية تحذو حذو هذا النادي".

وتشتهر أكاديمية نادي بارادو بتكوينها للاعبين مميزين تمكنوا من الانتقال إلى أوروبا، ومنهم من تألق مع المنتخب الوطني الأول وساهم في التتويج بكأس إفريقيا للأمم 2019، على غرار يوسف عطال وهشام بوداوي (نادي نيس/فرنسا) ورامي بن سبعيني (مونشنغلادباخ/ألمانيا).