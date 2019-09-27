أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) عن إدخال تعديلات على تواريخ منافسة كأس الجزائر لموسم 2019-2020 بعد أن نشرت الكونفدرالية الإفريقية (الكاف) التواريخ الجديدة للمنافسات الإفريقية لأندية رابطة أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وقامت لجنة كأس الجزائر - التي اجتمعت في 23 من سبتمبرالجاري- بتحديد التواريخ الجديدة كالتالي:

ـ الدور الـ 32: أيام 19،21 و22 ديسمبر، بينما تجرى بقية اللقاءات لهذا الدور يوم 26 من نفس الشهر.

ـ الدور الـ 16: في 28 و 29 ديسمبر، بينما تجرى بقية اللقاءات لهذا الدور في الـ 31 من نفس الشهر.

ـ الدور ثمن النهائي: يوم 28 يناير 2020.

ـ الدور ربع النهائي ''ذهاب'': يوم 18 فبراير 2020.

ـ الدور ربع النهائي ''إياب'': في 25 و27 فبراير 2020.

ـ الدور نصف النهائي ''ذهاب'': يوم 1 أفريل 2020.

ـ الدور نصف النهائي ''إياب'': يوم 21 أفريل 2020.

ـ النهائي: برمج في الفاتح من شهر مايو 2020، بشرط الحصول على موافقة السلطات.

أما عملية القرعة فستجرى كما تم برمجتها من قبل، في الثامن من شهر ديسمبر 2019 والـ 12 من شهر يناير 2020.