أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس مساء أمس الخميس كل من مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة لسيدي بلعباس و رئيس مركب ذات التعاونية و رئيس الرابطة الولائية للفروسية رهن الحبس المؤقت فيما تم وضع رئيسة المصلحة التجارية بذات التعاونية تحت الرقابة القضائية وذلك لتورطهم في قضية فساد.

وأوضح مصدر قضائي أن المتهمين وجهت لهم تهم عديدة على غرار استغلال الوظيفة والنفوذ والتزوير وتلقي مزايا وفوائد مالية غير مستحقة وتحرير فواتير تثبت وقائع غير صحيحة.

وأشار ذات المصدر إلى أن المتهمين حرروا فواتير تتضمن كميات معتبرة من الحبوب الموجهة للاستهلاك الحيواني في حين أن تحقيقات عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية مكنت من فك خيوط هذه الشبكة المحتالة التي سربت كمية تقارب 2000 قنطار من الشعير ذي النوعية الجيدة وذلك لحساب مربي الخيول المنتسبين للرابطة الولائية للفروسية بينما كان يتم تسريب هذه الكميات من الشعير المدعمة بسعر مرجعي للسوق السوداء لجني أرباح مالية.