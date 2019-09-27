كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أمس الخميس مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي جنوبي تمنراست،فيما تمكنت مفرزة أخر من توقيف عنصري دعم الجماعات الإرهابية بالمسيلة،وتوقيف تجار مخدرات وإحباط محاولات هجرة غير شرعية عبر عدة ولايات.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 سبتمبر 2019، إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:

(01) بندقية رشاشة من نوع FMPK،(01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف،(576) طلقة من مختلف العيارات، (05) مخازن لمسدس رشاش كلاشنيكوف،(01) مخزن لمسدس آلي توكاريف،(02) حاملتي مخازن لمسدس رشاش كلاشنيكوف،(04) أجزاء فارغة من شريط الذخيرة للبندقية الرشاشة FMPK.

وفي نفس السياق، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالمسيلة، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية.

وأضاف البيان أن مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود أوقفت تاجر مخدرات وحجزت سيارة وكمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ(1239) كيلوغراما بكل من النعامة وتلمسان، كما تمكنت مفارز أخرى من حجز سيارتين و(170) كيلوغراما من الكيف المعالج و (19) قنطارا من ورق التبغ إضافة إلى هاتفين نقالين وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية بكل من ورڤلة وبسكرة. في حين تم ضبط (5859) لترا من الوقود الموجه للتهريب بكل من سوق أهراس وتبسة.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني بكل من وهران ومستغانم والشلف، محاولات هجرة غير شرعية لـ(59) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.