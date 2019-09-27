ارتقى المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، بمركز واحد في ترتيب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، باحتلاله للمركز الـ 85 في التصنيف الذي نشرته الهيئة الدولية اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت.

وعلى الصعيد الإفريقي تحتل سيدات الجزائر المركز التاسع وراء كل من نيجيريا صاحبة (المركز الـ 39 عالميا و الأول إفريقيا) و الكاميرون (46) ب(- 5 مقاعد)، وغانا (المركز الـ 50) (+ 3)، وجنوب إفريقيا (المركز 55 ) (-6) وكوت ديفوار (المركز الـ 96) (0) وغينيا الاستوائية (المركز الـ 72)(-1) والمغرب (المركز الـ 82)(+1) ومالي ( المركز الـ 83 )(-3).

و بالمقابل، سجلت سيدات زيمبابوي (المركز الـ 111) سقوطا حرا، بتراجعهن بتسع(9) مراتب، جراء الخسارة الثقيلة (5-0) أمام منتخب زامبيا في مقابلة ذهاب التصفيات الأولمبية قبل ان ينسحب في مقابلة العودة، ليتقدم بذلك "منطقيا" منتخب زامبيا إلى المركزالـ 110 ب+ 9) .

وعلى مستوى صدارة الترتيب، حافظ منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم (حامل اللقب العالمي لمرتين )، على تقدمه في الصدارة متقدما على خمس منتخبات أوروبية .

وتقدم منتخب اللاعبة ميغان رابينو التي توجت يوم الإثنين بلقب الفيفا، لأحسن لاعبة كرة القدم في السنة، على منتخبات كل من ألمانيا في المركز الثاني(2) وهولندا في المركز الثالث(3)، وفرنسا في المركز الرابع(4)، ثم السويد وإنجلترا مناصفة في المركز الخامس(5) .

واقتصر التغيير الوحيد على مستوى المنتخبات العشرة الأولى، على تنازل المنتخب الياباني حامل لقب بطولة العالم 2011، على المركز الـ 10 لفائدة البرازيل، ليتخلف بذلك منتخب النجمة مارتا لأول مرة منذ سنة 2013، سنة استحداث هذا التصنيف، على المنتخبات العشر الأولى.

وسيتم الإعلان عن نتائج التصنيف العالمي المقبل يوم 13 ديسمبر 2019