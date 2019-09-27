ارتقى المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، بمركز واحد في ترتيب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، باحتلاله للمركز ال85 في التصنيف الذي نشرته الهيئة الدولية اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت.

وعلى الصعيد الإفريقي تحتل سيدات الجزائر المركز التاسع وراء كل من نيجيريا صاحبة (المركز ال396 عالميا و الاول افريقيا) و الكاميرون (46) ب(- 5 مقاعد)، وغانا (المركز ال50) (+ 3)، و جنوب إفريقيا (المركز 55 ) (-6) و كوت ديفوار (المركز ال96) (0) و غينيا الاستوائية (المركز ال72)(-1) و المغرب (المركز ال82)(+1) و مالي ( المركز ال83 )(-3).

و بالمقابل , سجلت سيدات زيمبابوي (المركز ال111) سقوطا حرا، بتراجعهن بتسع(9) مراتب، جراء الخسارة الثقيلة (5-0) أمام منتخب زامبيا في مقابلة ذهاب التصفيات الاولمبية قبل ان ينسحب في مقابلة العودة، ليتقدم بذلك "منطقيا" منتخب زامبيا إلى المركزال110 ب+ 9) .

وعلى مستوى صدارة الترتيب,حافظ منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم (حامل اللقب العالمي لمرتين )، على تقدمه في الصدارة متقدما على خمس منتخبات أوروبية .

وتقدم منتخب اللاعبة ميغان رابينو التي توجت يوم الاثنين بلقب الفيفا، لأحسن لاعبة كرة القدم في السنة، على منتخبات كل من المانيا في المركز الثاني(2) و هولاندا في المركز الثالث(3), و فرنسا في المركز الرابع(4)، ثم السويد و انجلترا مناصفة في المركز الخامس(5) .

واقتصر التغيير الوحيد على مستوى المنتخبات العشرة الأول، على تنازل المنتخب اليباني حامل لقب بطولة العالم 2011، على المركز ال10 لفائدة البرازيل، ليتخلف بذلك منتخب النجمة مارتا لأول مرة منذ سنة 2013، سنة استحداث هذا التصنيف، على المنتخبات العشر الأولى.

وسيتم الإعلان عن نتائج التصنيف العالمي المقبل يوم 13 ديسمبر 2019