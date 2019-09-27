خرجت اليوم بعد صلاة الجمعة، مسيرات في عدة محافظات بمصر منددة بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة برحيل رئيس البلاد وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقد أغلقت قوات الأمن الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان التحرير ووسط القاهرة، كما أغلقت أربع محطات لمترو الأنفاق، تؤدي جميعها إلى ميدان التحرير.

وقالت مصادر إعلامية أن مظاهرة محدودة خرجت عقب صلاة الجمعة في مدينة قوص بمحافظة قنا في صعيد مصري قبل أن "يتفرق المتظاهرون طوعا".

ففي منطقة الوراق في محافظة الجيزة ردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورفعوا شعارات تندد بتردي الأوضاع المعيشية في البلاد، وتفشي الفساد.

وفي الأقصر جنوب مصر انطلقت في شوارع المدينة وأزقتها مظاهرات تطالب الرئيس المصري بالتنحي، وردد المتظاهرون شعارات ثورة ينايري مؤكدين تمسكهم بالحرية ورفض كل أشكال القمع.

وفي مدينة قوص بمحافظة قنا خرجت مظاهرة جابت شوارع المدينة، وقد أطلق المشاركون فيها هتافات تستنكر الأوضاع التي آلت إليها البلاد وتدعو إلى إسقاط النظام.

في غضون ذلك عاد الرئيس السيسي إلى القاهرة قادما من الولايات المتحدة . وفي كلمة أمام مؤيديه قال الرئيس إنه "لا داع للقلق"ي مشيرا إلى أن "هناك صورة يتم رسمها لتزييف الحقائق".

وحذرت السفارة الأمريكية في القاهرة بيان صحفي نشر على موقعها الإلكتروني رعاياها من الوجود في مناطق التظاهري قائلة إنه "في إشارة إلى الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر اليوم الجمعة، يتم تذكير الزوار والمقيمين في مصر من الولايات المتحدة بتجنب مناطق التظاهرات".

وطالبت وزارة الداخلية المصرية المواطنين بالالتزام "بما تفرضه قواعد الحفاظ على النظام العام والقانون". وذكرت في بيان مقتضب بثته محطات تلفزيونية ومواقع إخبارية محلية أنها ستتصدى "لأي محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم".

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع المصري محمد زكي في لقاء مع طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية أمس الخميس أن "رجال القوات المسلحة لديهم وعي كامل بكافة المخاطر والتحديات التي يواجهها الوطن"، مشددا على ضرورة أن يتحلى أفراد القوات المسلحة بـ "الانضباط الذاتي".

وشنت السلطات المصرية حملات توقيف طالت نشطاء وأكاديميين ومحامين وطلابا في أعقاب تظاهرات في بعض محافظات البلاد الجمعة الماضية طالبت برحيل السيسي.

وامتدت تلك المظاهرات لعدة محافظاتي منها الإسكندرية والسويس ودمياط والمحلة الكبرى وردد المتظاهرون هتافات منها "ارحل" و "الشعب يريد إسقاط النظام".

وانطلقت المظاهرات استجابة لدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي أطلقها مقاول وممثل مصري يعيش خارج البلاد، اتهم فيها الرئيس السيسي وقادة في الجيش بـ "الفساد" و"إهدار المال العام".