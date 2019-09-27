أكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، بذل المملكة مساعيها القصوى مع الجانب الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وبشكل سريع, مشددا على أن الوضع لا يحتمل أكثر من ذلك.

وذكر مجلس الوزراء السوداني أن حمدوك التقى مع العساف في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الجانبان، حسب مجلس الوزراء السوداني، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتطلع إلى تعزيزها على نحو أكثر تميزا، كما تطرق رئيس الوزراء السوداني إلى حجم التحديات التي تواجه السودان, موضحا أن السودان يتطلع إلى دعم السعودية في المحافل الدولية، خصوصا في قضية وجود اسم السودان في قائمة الإرهاب، لأن إزالة السودان من هذه القائمة سيكون مفتاحا لحل العديد من التحديات.

وأشار حمدوك إلى وجود فرص استثمار كبيرة في السودان, موضحا أن السودان لا يحتاج إلى المنح والهبات ولكن, يحتاج إلى الاستثمار الحقيقي.

ودعا إلى ضرورة تكامل الجهود وتهيئة البيئة للاستثمار، وإزالة العراقيل التي كانت تواجهه، مؤكدا جدية حكومته في خلق بيئة جادة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار, والتوسع الزراعي.

من جانبه، أكد العساف رغبة السعودية في إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتطوير المشاريع القائمة في السودان، تماشيا مع خطة السعودية ورؤيتها الجديدة، لافتا إلى جاهزية المستثمرين السعوديين للعمل في السودان.

وكان وكيل وزراء الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل قد قال الأربعاء أن واشنطن "ترهن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتحول إلى حكومة مدنية والاستجابة للشواغل الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب".