"مدوار سيواصل مهامه إلى غاية نهاية عهدته"

رياضة
27 سبتمبر 2019 () - واج/س.أ
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أكدت رابطة كرة القدم المحترفة اليوم الجمعة  أن رئيسها عبد الكريم مدوار لن يستقيل و سيواصل مهامه على رأس الهيئة إلى غاية نهاية عهدته.

و قالت الأخيرة في بيان نشر على موقعها : "تكذب رابطة كرة القدم المحترفة كل  الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول نية السيد عبد الكريم مدوار  الاستقالة من الرئاسة".

و حسب نفس المصدر، فإن رئيس الرابطة سيواصل مهامه إلى غاية نهاية عهدته، منوها بالعلاقة "الطيبة القائمة على الاحترام المتبادل بين رئيس الرابطة و نظيره من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، خير الدين زطشي".

كما يؤكد مدوار أنه "على علم بكل نشاطات الرابطة و أنه لا يوجد أي ملف قيد  الانتظار على مستوى الرابطة".

و برز عبد الكريم مدوار بغيابه عن الجمعية العامة الاستثنائية للفاف المنعقدة  يوم 17 سبتمبر بسيدي موسى (الجزائر) و المخصصة لاعتماد النظام الجديد  للمنافسة.

 كما غاب عن الاجتماع الأخير للمكتب الفدرالي للفاف لأسباب تبقى  مجهولة.

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