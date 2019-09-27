تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بوهران اليوم الجمعة من إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 80 شخصا بعرض البحر بالسواحل الوهرانية وذلك خلال خمس عمليات متفرقة، حسبما علم لدى هذا السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر أن الوحدات العائمة لحراس السواحل اعترضوا صباح اليوم الجمعة خلال خمس عمليات متفرقة شمال رأس فالكون (وهران) ورأس الإبرة ( كريشتل) 80 مرشحا للهجرة غير الشرعية منهم 5 قصر وامرأة كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الاسبانية.

وقد تم اعتراض ثلاث مجموعات من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين شمال رأس فالكون ومجموعة شمال ميناء وهران والمجموعة الخامسة برأس الإبرة, كما أشير إليه .

وبعد القيام بالإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات تم تقديم الموقوفين إلى مصالح الدرك الوطني, وفق ذات المصدر.