عثر مواطنون بمدينة حمام دباغ السياحية بڨالمة، حوالي الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم الجمعة، على شيخ "ح.ح" في السن الـ84 متوفّى وسط مجرى منبع مياه حار، ضاحية الجسر الفاصل بين المعلم الطبيعي "الشلال" ومنطقة عين الباردة بمدينة حمام دباغ .

وهرعت مصالح الأمن الوطني لدائرة حمام دباغ مرفقة بمصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية لذات البلدة ومصالح الشرطة العلمية، بمجرد تلقيها خبر الحادثة، هرعوا إلى مكان الحادث، حيث تمّ نقل الجثة بحضور المصالح المذكورة وأهالي للمرحوم، على متن سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية إلى المصالح الصحية بالبلدة، ومنه تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بمدينة قالمة ، للقيام بإجراءات التشريح القانوني.

وقد فتحت مصالح الأمن بحمام دباغ تحقيقا في الحادثة ، التي اهتز لها سكان وزوار البلدة السياحية .