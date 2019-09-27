ڨالمة : العثور على ثمانيني متوفّى بمنبع مائي

مجتمع
27 سبتمبر 2019 () - إ.غمري
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 عثر مواطنون بمدينة حمام دباغ السياحية بڨالمة ، حوالي الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم الجمعة ، على شيخ "ح.ح" في السن الـ84 متوفّى وسط مجرى منبع مياه حار، ضاحية الجسر الفاصل بين المعلم الطبيعي "الشلال" ومنطقة عين الباردة بمدينة حمام دباغ .

وهرعت مصالح الأمن الوطني لدائرة حمام دباغ مرفقة بمصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية لذات البلدة ومصالح الشرطة العلمية  ، بمجرد تلقيها خبر الحادثة ،هرعوا إلى مكان الحادث، حيث تمّ نقل الجثة بحضور المصالح المذكورة وأهالي للمرحوم ، على متن سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية إلى المصالح الصحية بالبلدة ، ومنه تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفة الحكيم عقبي بمدينة قالمة ، للقيام بإجراءات التشريح القانوني. 

وقد فتحت مصالح الأمن بحمام دباغ تحقيقا في الحادثة ، التي اهتز لها سكان وزوار البلدة السياحية .

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