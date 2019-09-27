بدأ رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، خطابه من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتحدث عن ضرورة تغيير شكل العمل الذاتي للمنظمة الدولية، وأرفق ذلك بصورة سيلفي من على المنصة نشرها في تغريدة على ”تويتر”.

وقال رئيس السلفادور: ”أن أكون أمامكم هنا على منصة الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد شرفا وامتيازا لي، أود أن أشارك بهما العالم أجمع”. ووفقا لرئيس السلفادور، فقد أخذ شكل الجمعية العامة يتقادم يوما بعد يوم. وأكد على أن مقاطع الفيديو والصور على الشبكات الاجتماعية، بات لها تأثير متزايد على الجمهور العالمي. وقال نجيب أبو كيلة: ”لا تزال لدينا هذه الفرصة الرائعة لاستخدام الشبكة العالمية التي بنيت أمام أعيننا، ليس فقط لنحافظ على أهمية ”الجمعية العامة” بل ومضاعفتها وزيادتها. أو يمكننا جميعا، منظومة الأمم المتحدة ورجال السياسة والحكومات وما إلى ذلك، أن نتجاهل هذه الفرصة وننتظر ما سيحدث معنا، كما حدث مع ”كوداك” و”بلوك بوستر” (خدمة تأجير الأفلام) .