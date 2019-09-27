أعلن، لبنان، أمس الجمعة، الحداد الرسمي على الرئيس الفرنسي الأسبق، الراحل جاك شيراك في يوم دفنه في الـ30 من سبتمبر الجاري. وأصدر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مذكرة أعلن فيها الحداد الرسمي على وفاة شيراك، وجاء فيها: ”بمناسبة وفاة صديق لبنان، الرئيس شيراك، يعلن الحداد الرسمي في 30-9-2019 خلال مراسم دفنه، وتنكّس الأعلام وتُعدّل البرامج في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه المناسبة الأليمة”. وكان الحريري، نعى أمس، شيراك، مؤكدا أن ”اللبنانيين والعرب يشعرون بخسارة رجل ترك أثرا عميقا في وجدانهم على مدى سنوات طويلة”. وقال إنه ”من موقعه السياسي والعائلي يشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز، شكّل التوأم الروحي للرئيس الشهيد رفيق الحريري، والأخ الكبير لعائلة الحريري التي عرفته داعما ونصيرا وأبا للبنان الذي لن ينسى أياديه البيضاء في دعمه والعمل على حمايته وتقدمه”. كما بعث رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة تعزية إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أن لبنان يذكر في الرئيس الفرنسي الراحل، الصديق الوفي والعامل بصدق من أجل تعزيز العلاقات وجعلها مميزة.