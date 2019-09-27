أحبطت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية وترويجها لأمن ولاية تبسة محاولة تهريب كمية معتبرة من المهلوسات وذلك بعد توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة كان بصدد إبرام صفقة بيع مع شخص أجنبي لتضبط بحوزته 1000 قرص مهلوس من نوع بريريكا 150 مغ المعروف لدى أوساط المدمنين بالصاروخ بالنظر إلى التأثير القوي على الجملة العصبية . وقد تم السماع لأقوال الموقوف على محضر رسمي معترفا باقتنائها على مستوى الشريط الحدودي الشرقي من شخص أجنبي وقد أسفرت إجراءات التقديم أمام وكيل الجمهورية مع صدور أمر بالإيداع الحبس المؤقت في انتظار جلسة المحاكمة.