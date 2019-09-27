تمكنت فرقة البحث و التدخل للشرطة القضائية بأمن تبسة من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام مقدرة بـ 1224 وحدة على متن مركبة من نوع رونو 25 ضبطت بحوزة شخصين يبلغان من العمر على التوالي 19 و 36 سنة،واتخذت جميع الإجراءات القانونية بتحويل الشخصين رفقة المحجوزات الى مقر امن الولاية وأعداد محضر تسليم رسمي للمركبة والبضاعة لإدارة الجمارك واسفرت إجراءات تقديمهما أمام وكيل الجمهورية بتهمة تهريب المشروبات الكحولية باستعمال وسيلة نقل معدة للتهريب عن صدور أمر بإيداعهما الحبس المؤقت في انتظار تاريخ جلسة المحاكمة.