أدى حريق اندلع مساء أمس الجمعة بغابة "وادي لكحل" ببلدية بوقايد (تسمسيلت) إلى إتلاف أزيد من أربعة هكتارات من الأشجار الغابية حسبما علم اليوم السبت لدى مصالح الحماية المدنية.

وأتى الحريق على صنفي أشجار الصنوبر الحلبي والبلوط الأخضر، حسبما أوضحه ذات المصدر الذي أضاف بأن أعوان الحماية المدنية قد تمكنوا رفقة عناصر من محافظة الغابات من إخماد النيران في ظرف خمس ساعات.

وقد سمح تدخل الأعوان بإنقاذ مساحة شاسعة من هذه الغابة التي تبعد بحوالي 3 كلم عن بلدية بوقايد فضلا على منع انتشار النيران إلى غابة "عين عنتر" المجاورة والتي تزخر بصنف أشجار الأرز الأطلسي إلى جانب المدرسة الابتدائية "الشهيد سي توفيق".

وسخرت في عملية الإطفاء أكثر من 15 عونا للحماية المدنية ومقاطعة الغابات لدائرة برج بونعامة وشاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف إضافة إلى أربع سيارات رباعية الدفع ذات صهريج استنادا إلى ذات المصدر.