طالبت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية اليوم بالإطلاق الفوري للصحفي سفيان مراكشي وإسقاط كل التهم الموجهة إليه.

وقال، شريف منصور، منسق اللجنة لدى برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط في بيان: " حبس سفيان مراكشي وتوجيه تهمٍ إليه يؤكد أن السلطات الجزائرية ماضية في مواصلة عرقلة التغطيات الإعلامية للأحداث الجارية بالجزائر."

وطالب المتحدث من السلطات الجزائرية "الإطلاق الفوري لمراكشي والسماح للصحفيين بالجزائر بممارسة مهنتهم بحرية."