توفي 13 شخصا وأصيب 33 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 14 حادث مرور، وقع عبر جهات من الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لمصالح الحماية المدنية .

وذكر نفس المصدر أن "أثقل حصيلة كانت على مستوى ولاية جيجل بوفاة شخصين (2)على إثر انحراف سيارة، تبعها اصطدام بعمود للكهرباء على مستوى المكان المسمى نقطة كيلومتر 3 ببلدية جيجل.

من جهة أخرى، سجلت عناصر الحماية المدنية خلال ذات الفترة (26 - 28 سبتمبر)، 5137 تدخلا في عدة مناطق من الوطن وذلك على إثر تلقي مكالمات استغاثة من المواطنين، كما قامت أيضا بإخماد (4) حرائق حضرية و نخيل بعدد من الولايات.