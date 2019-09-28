سلم أمس الجمعة إرهابي نفسه إلى السلطات العسكرية بتمنراست وبحوزته مسدسا رشاشا من كلاشنيكوف ومخازن ذخيرة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابي نفسه، أمس 27 سبتمبر 2019، للسلطات العسكرية بتمنراست،الناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى "عقبة كنته سيدي علي"، المكنى "ثابت"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009. الإرهابي كان بحوزته مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وأربعة (04) مخازن ذخيرة مملوءة.

وأخلص البيان إلى أن هذه النتائج تؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني.