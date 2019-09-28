أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالمسيلة، فيما أوقفت مفارز أخرى وحرس الحدود خلال عمليات متفرقة بعدة ولايات منقبين عن الذهب وتجار مخدرات وحجزت معدات ومركبات كانت بحوزتهم ، كما أنقذ حراس السواحل خمسة أشخاص وانتشال جثة وإحباط محاولات هجرة غير شرعية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته، اليوم السبت، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي أوقفت يوم 27 سبتمبر 2019، بالمسيلة، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية. كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار ، أربعة (04) أشخاص وحجزت شاحنة (01)، مركبة (01) رباعية الدفع، (07) مولدات كهربائية، (04) مطارق ضغط، (166) كيس من خليط الحجارة وخام الذهب، (03) هواتف نقالة، جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية إضافة إلى مواد ومعدات التفجير.

وفي السياق نفسه، تمكنت عناصر حرس الحدود والدرك الوطني من توقيف ستة (06) تجار مخدرات وحجزت سيارتين (02) و (276.8) كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من النعامة وتلمسان ، كما تم حجز (288) قرصا مهلوسا بتبسة ، في حين ضبط عناصر حرس السواحل (38.7) كيلوغرام من الكيف المعالج بوهران.

من جهة أخرى، تدخل عناصر حرس السواحل بشرشال ، خلال عملية بحث وإنقاذ لمهاجرين غير شرعيين على بعد (37) ميلا بحريا شمال تنس، حيث تم إجلاء (05) أشخاص وانتشال جثة (01)، وفي نفس السياق تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ(116) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع من طرف حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني بكل من وهران ومستغانم والشلف ، فيما تم توقيف (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان والطارف.