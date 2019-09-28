تم اليوم السبت بالساحل الشرقي لولاية مستغانم إحباط محاولتي هجرة غير شرعية بعرض البحر وتوقيف 20 شخصا بينهم قاصر، حسبما أستفيد من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة لحراس السواحل قامت في حدود الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيف قارب كان على متنه 10 أشخاص على بعد 12 ميلا بحريا (22 كيلومترا) شمال بلدية عشعاشة (80 كلم شرق مستغانم). وتمكنت ذات الوحدات في حدود الساعة الرابعة والنصف من إحباط محاولة ثانية للهجرة غير الشرعية لـ 10 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي على بعد 6 أميال بحرية (11 كلم) شمال ويليس ببلدية بن عبد المالك رمضان (35 كلم شرق مستغانم), يضيف نفس المصدر.

وتم تحويل الموقوفين وهم ينحدرون جميعا من ولاية مستغانم إلى الميناء التجاري لمستغانم للقيام بالإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة قبل تقديمهم للعدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عن طريق البحر بطريقة غير شرعية.