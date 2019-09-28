انتشل اليوم حراس السواحل جثة طفل عمره عشر سنوات وأنقذوا 20 حراڤا من الغرق بعد انقلاب زورقهم على مقربة من منطقة كريشتال شرق سواحل وهران، محطة انطلاقهم نحو الضفة الأخرى في محاولة لهجرة غير شرعية.

وأفادت مصادرنا أن الطفل الغريق الذي تم تحويل جثته نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأطفال بكناستيل كان رفقة والدته و شقيقيه، على متن قارب يضم 21 حراڤا منهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 2 و 11 سنة و 11 شخصا، نجوا من موت حقيقي و عادوا أدراجهم وتلقوا الإسعافات الطبية الأولية قبل امتثالهم أمام العدالة بتهم الهجرة غير الشرعية.

للتذكير عرف نشاط الهجرة غير الشرعية على متن قوارب الموت مؤخرا تنامي مخيفا بعد أن سجل انخفاضا محسوسا في أعقاب انطلاق الحراك الشعبي وعودة الأمل لنفوس الشباب والعائلات في غد أفضل، لكن انسداد الآفاق بعد استمرار الأزمة بين السلطة و الحراك الشعبي أدى إلى عودة محاولات الهجرة بدليل تسجيل في 24 ساعة الأخيرة عملية توقيف 139 حراڤا على متن عشرات القوارب عبر سواحل وهران و تم إجهاض العملية من طرف حراس السواحل ومصالح الحماية المدنية أثناء التمشيط المستمر للساحل بحثا عن5 حراڤة غرقوا منذ أسبوعين.