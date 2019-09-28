لقي شخص حتفه مساء اليوم وأصيب ثمانية آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم 20 الرابط بين بلديتي برج أخريص والهاشمية بجنوب مقر ولاية البويرة.

وحسب المكلف بالاعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة يوسف عبدات فإن مصالحه بوحدة الهاشمية وسور الغزلان تدخلت لإجلاء تسعة ضحايا تترواح أعمارهم مابين " 5و40" سنة أصيبوا في حادث مرور وقع بين سيارتين سياحيتين عبر الطريق الولائي رقم 20 الرابط بين بلديتي الهاشمية وبرج أخريص في حدود الساعة الرابعة والنصف زوالا بالمنطقة المسماة اولاد السعدي نحو مستشفى سور الغزلان حيث لفظ أحد الضحايا أنفاسه الأخيرة جراء خطورة الإصابة.

هذا وقد فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في الحادث الذي أودى بحياة شخص.