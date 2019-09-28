أكد نجم المنتخب الوطني رياض محرز علو كعبه وتفوقه بشكل لافت مع فريقه مانشستر سيتي، حينما تمكن من تسجيل أحد أجمل أهداف الموسم خلال المباراة التي جمعت فريقه ضد إيفرتون في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل محرز الهدف في الدقيقة 72 ، من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء ، سددها ببراعة لتسكن شباك بيكفورد حارس مرمى إيفرتون ، معلنًا عن تقدم فريقه بهدفين لهدف.

ولم يكن تألق محرز بتسجيله الهدف فحسب، بل كان حاضرا في الأهداف الثلاثة التي فاز فيها السيتي على مضيفه (3-1)، فقد انطلق في لقطة الهدف الأول ورواغ ثم مرر الكرة لزميله الذي صنع الهدف الأول الذي سجله خيسوس، وكذلك عاد للتألق بمراوغة مدافع إيفرتون ومرر الكرة لزميله صانع الهدف الثالث الذي سجل منه ستيرلينغ الهدف الثالث.