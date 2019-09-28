حزب جاب الله لن يشارك في انتخابات 12 ديسمبر

أخبار الوطن
28 سبتمبر 2019 () - وكالات
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 اتسعت قائمة الشخصيات السياسية التي ترفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم. 

فاليوم جاء دور رئيس جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله الذي قرر عدم مشاركة حزبه في الرئاسيت القادمة، و ذلك عقب اجتماع مجلس الشورى للحزب.

بهذا القرار، يكون حزب جاب الله ثاني حزب يرفض المشاركة في الرئاسيات القادمة بعد حزب الحرية و العدالة لمحمد السعيد.

من جانبه، أعلن الوزير السابق عبد العزيز رحابي الأربعاء أنه لا ينوي الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر.

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