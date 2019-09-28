اتسعت قائمة الشخصيات السياسية التي ترفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم.

فاليوم جاء دور رئيس جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله الذي قرر عدم مشاركة حزبه في الرئاسيت القادمة، و ذلك عقب اجتماع مجلس الشورى للحزب.



بهذا القرار، يكون حزب جاب الله ثاني حزب يرفض المشاركة في الرئاسيات القادمة بعد حزب الحرية و العدالة لمحمد السعيد.



من جانبه، أعلن الوزير السابق عبد العزيز رحابي الأربعاء أنه لا ينوي الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر.