حزب جاب الله لن يشارك في انتخابات 12 ديسمبر
أخبار الوطن
28 سبتمبر 2019 () - وكالات
اتسعت قائمة الشخصيات السياسية التي ترفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم.
فاليوم جاء دور رئيس جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله الذي قرر عدم مشاركة حزبه في الرئاسيت القادمة، و ذلك عقب اجتماع مجلس الشورى للحزب.
بهذا القرار، يكون حزب جاب الله ثاني حزب يرفض المشاركة في الرئاسيات القادمة بعد حزب الحرية و العدالة لمحمد السعيد.
من جانبه، أعلن الوزير السابق عبد العزيز رحابي الأربعاء أنه لا ينوي الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر.